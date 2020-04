Fase 2, allerta nuovo esodo verso Sud dal 4 maggio: treni e aerei già pieni. De Micheli: 3 milioni in movimento

Tutto esaurito sui treni per il Sud: con l'allentamento del lockdown previsto per il 4 maggio si teme un nuovo esodo verso le regioni meriodionali di chi non era ancora riuscito a tornare a casa. Come riporta il Mattino, sono rimasti pochissimi posti liberi sui treni da Milano a Napoli anche se da domani, fa sapere Trenitalia, saranno disponibili due Frecce in più.

«Con la Fase 2 si metteranno in movimento circa 3 milioni di persone sull'intero territorio nazionale, molte delle quali utilizzeranno mezzi pubblici, circa il 10% secondo i flussi stimati», ha spiegato la ministra dei lavori pubblici, Paola De Micheli nel question time alla Camera. «Chiaramente - ha aggiunto - tutti questi adempimenti dovranno essere accompagnati da misure di 'sistemà per consentire la riduzione dei picchi di traffico e, in particolare, la riduzione dei picchi di utilizzo del trasporto pubblico collettivo, misure modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di riferimento, specialmente nelle aree metropolitane ad alta urbanizzazione, con l'obiettivo di cambiare il concetto di ora di punta nella mobilità cittadina».



La ministra ha inoltre riferito che nelle linee guida a cura dei gestori, deve essere previsto, «ove possibile, il contingentamento della vendita dei biglietti al fine di osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro unitamente all'incentivazione della stessa vendita in modalità telematica». Sold out, riporta il Mattino, anche i voli Alitalia Milano-Napoli. Il timore che si verifichi un esodo paragonabile a quello del 7 marzo è forte.

