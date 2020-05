​Fase 2, negozi bici verso riapertura: ordinanza in arrivo

I negozi di biciclette verso la riapertura. Per alleggerire i flussi sui mezzi pubblici con le riaperture previste dal 4 maggio con la Fase 2 è in arrivo, secondo quanto si apprende, una ordinanza del Mise per riaprire i negozi di bici, e altri mezzi di mobilità alternativa. Non si tratterebbe comunque della riapertura dei negozi di articoli sportivi ma solo per la vendita di monopattini, biciclette, bici con la pedala assistita o segway. Per favorire l'acquisto di questi mezzi dovrebbe anche arrivare un incentivo con il prossimo decreto economico.

