Fase 2 Milano, la crisi dei bar della movida, ​il manager: «L'angoscia di perdere il lavoro a 45 anni»

Rompere il silenzio sul senso di disagio che provoca la disoccupazione è difficile. Lo sa bene Gianluca Amoni, 45 anni, barmanager esperto in start up, che a Milano ha contribuito a dare vita ad alcuni dei cocktail bar più significativi della storia della mixology meneghina dell’ultimo ventennio. Da tre anni, Amoni era a capo del bancone del Mixology Bar di Piazza Vetra, un delizioso cocktail bar puro dove si bevevano solo drink. Sposato e padre di un bimbo di 11 anni, dopo che da un giorno all’altro si è sentito dire dai due soci di maggioranza che il locale non avrebbe più riaperto, ci ha chiamato con la voce strozzata dal pianto. E la sua intervista è una bomba. Di emozioni. Di dolore. Ma soprattutto di coraggio. Perché Amoni è il simbolo di chi non ha timore di uscire allo scoperto raccontando le proprie sofferenze.

Il Mixology andava bene?

La verità? Dopo due anni dall’apertura, stava iniziando a funzionare. È vero, i primi 24 mesi di attività abbiamo chiuso in perdita, ma è abbastanza normale. In genere, occorrono queste tempistiche per rientrare delle spese. Inoltre, a gennaio e febbraio 2020 i conti per la prima volta erano in attivo. Ero ottimista, avevo un sacco di idee. Poi c’è stato il lockdown e, numeri alla mano, abbiamo calcolato una perdita di circa 30 mila euro. Ma non ero così preoccupato: avevo già studiato come sfruttare la piazza antistante al locale, che tra l’altro sconfina nel Parco delle Basiliche, allungando l’orario di apertura del locale e proponendo anche il take away.

Che cosa la fa soffrire di più?

Il senso di inadeguatezza, che rasenta la vergogna, nei confronti di mio figlio per non essere in grado di mantenerlo in questo momento, di rispondere concretamente alle sue esigenze. E la consapevolezza che gli anni a venire saranno difficilissimi. Purtroppo, il coronavirus non ha cambiato nulla. Anzi. La società mi pare peggiorata. Noto maggior razzismo, diffidenza, paura tra le persone. E la stessa sete di denaro di prima. Con la differenza che la forbice tra ricchi e poveri è ancora più ampia.

Pensa che, nonostante la sua esperienza, avrà difficoltà a trovare un altro lavoro?

Sicuramente. E devo dire che, dopo 30 anni di esperienza, provo un mix di rabbia e tristezza all’idea di dover ripartire da zero.

Mi spieghi meglio.

Mi demoralizza la prospettiva. Nei prossimi mesi chiuderanno molti locali. La disoccupazione toccherà livelli altissimi e nel mio settore si taglieranno stipendi e personale. In uno scenario del genere, potrei anche non tornare a ricoprire il mio ruolo nel futuro più prossimo. Ormai io venivo pagato bene, ma metto in conto di dover accettare proposte di lavoro meno gratificanti in termini economici e di responsabilità. Il che, alla mia età, è faticoso sotto tutti i punti di vista. Detto questo, è importante trovare la propria dimensione. Io non sono un figlio di papà, tutto quello che ho me lo sono guadagnato con il sudore e di certo non mi tirerò indietro di fronte alla fatica.

