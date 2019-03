Padova, famiglia intossicata dal monossido: morto padre, gravi madre e figlio 22enne

Fuga di gas durante la festa della squadra: tutti i giocatori intossicati Sul posto i Carabinieri di Este, i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco. Gli intossicati sono stati portati negli ospedali di Padova e Schiavonia.

Unè rimastae un uomo è morto a(Padova) a causa di una probabileAltre due persone, moglie e figlio 22enne, risultano intossicate in modo grave. La vittima è. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.L'allarme è scattato alle 12 del 14 marzo, su segnalazione dei familiari: i carabinieri sono arrivati nella casa di via Galvan dove hanno trovato a terra, in cucina, una donna (la madre) con gravi problemi di respirazione. In un'altra camera c'era un 22enne (figlio della coppia) e in un'altra ancora il padre di famiglia, oramai privo di vita. Deceduto e altre persone non presentano segni di violenza. La donna e il figlio sono stati ricoverati: la prima mediante eliambulanza all’ospedale di Padova, il secondo con ambulanza all’ospedale di Shiavonia – Monselice.