«Hai cancro, Hiv ed ebola», falso guaritore smascherato da Striscia

Ultimo aggiornamento: 13:12

Un falso guaritore è stato smascherato da "Striscia la Notizia" a Prato. L'uomo sosteneva di essere in grado di diagnosticare con un apparecchio elettronico gravi malattie come l'epatite, il cancro e il virus Ebola. Il truffatore si definiva un "naturopata", titolare di un sedicente "Centro di medicina naturale", e intascavaa seduta. "Striscia" ha invitato nello studio del falso guaritore due finti pazienti, che hanno palesato le pratiche truffaldine dell'uomo.Al primo inviato il truffatore ha diagnosticato, semplicemente utilizzando delle cuffie collegate a un apparecchio elettrico, malattie come cancro, epatite, Hiv e Ebola. La cura consisteva semplicemente nell'attaccare le stesse cuffie a un'altra apparecchiatura.Al secondo inviato, invece, il "naturopata" ha rivelato che il 40% della popolazione mondiale discende dagli alieni, a seconda che abbia il sangue Rh positivo o negativo. Per questo motivo l'inviata di "Striscia", Chiara Squaglia, si è presentata da lui travestita da extraterrestre. Il truffattore emetteva anche delle fatture, che però erano associate a una ferramenta.