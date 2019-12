Fabrizio Corona trasferito dal carcere a un istituto di cura, le relazioni psichiatriche: «Non regge più la prigione»

Fabrizio Corona sconterà il resto della sua pena in un istituto di cura vicino Monza. Lo ha stabilito il giudice di Sorveglianza di Milano con una decisione «umanitaria», come scrive Il Corriere della Sera: si tratta, infatti, di una «differimento della pena da eseguire in detenzione domiciliare umanitaria» in un istituto dal quale non potrà allontanarsi in quanto è il luogo nel quale proseguirà a scontare la sua pena durante le cure.

Corona è stato in carcere 5 anni e 5 mesi (su 9 anni e 8 mesi totali) ed era stato ammesso a misure alternative finché nel marzo 2019 il beneficio gli era stato revocato a causa di una serie di violazioni, alcune delle quali durante le sue presenze tv. Ora le relazioni psichiatriche dell'équipe di San Vittore hanno segnalato il patologico progredire di disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi, con l'indicazione che Corona non reggerebbe più il carcere e inizierebbe già ad essere resistente alle terapie farmacologiche.

