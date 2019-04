Fabrizio Corona resta in carcere: dovrà scontare di nuovo i 5 mesi di affido terapeutico

Resta in carcere Fabrizio Corona, che dovrà scontare nuovamente i 5 mesi trascorsi in affidamento terapeutico che non sono stati ritenuti validi. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano revocando l'affidamento terapeutico per l'ex agente fotografico, tornato in carcere il 25 marzo scorso, e accogliendo la richiesta dell' avvocato generale Nunzia Gatto, numero due della Procura generale milanese.

Corona, Nina Moric si infuria: «Pensa al suicidio? Non credete a chi le spara grosse»

​Corona, la procura: «Resti in carcere e sconti un anno in più». Lui: «Datemi l'affidamento più restrittivo»



Ultimo aggiornamento: 11:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA