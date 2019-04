Incontra l’ex marito con la nuova compagna: scoppia la rissa e finiscono tutti e tre all'ospedale. Un vecchio amore trasformato in rancore, la miccia che ieri ha fatto esplodere un violento litigio in strada a Civitanova Marche. Il classico triangolo lui, lei, l’altra con in mezzo i figli e anche un nascituro. Tutti marocchini i protagonisti, tutti e tre finiti al Pronto soccorso per un referto che, però, non determina una denuncia d’ufficio. Solo una delle donne, quella in stato interessante, è stata trattenuta per accertamenti.

L’incontro è avvenuto in via Trento nel primo pomeriggio, mentre erano in corso le pulizie post mercato. Una donna magrebina, uscendo da un esercizio commerciale, ha incontrato il suo ex marito insieme all’attuale compagna, incinta. Ne è nato un alterco con spintoni che si sono aggiunti agli insulti e pure un lancio di oggetti che la coppia (l’ex marito e la nuova compagna) aveva appena acquistato. Su chi abbia aggredito chi, le versioni sono completamente contrastanti tanto che gli agenti della polizia locale, immediatamente intervenuti sul posto dopo la chiamata al 118 (una pattuglia si trovava in zona proprio per seguire la pulizia dell’area del mercato), hanno sentito parecchi testimoni.

Una ricostruzione che è partita dal matrimonio in Marocco. Un rapporto finito con la donna che si è trasferita in Italia (proprio in città) e l’uomo che inizialmente è rimasto con i figli nella terra natia. Proprio sull’affidamento dei due bambini (ora sono con una nonna) è nato uno scontro. Dopo un po’ venuto anche lui è venuto in Italia ma senza i figli. Anzi, in un paese del Fermano, ha iniziato una relazione con una nuova compagna.

Ieri l’incontro-scontro, pare anticipato in mattinata da un altro diverbio tra le bancarelle. L’attuale coppia sostiene che sia stata l’ex moglie ad uscire inveendo, tanto da prendere a calci la donna incinta che poi è svenuta (nessuno dei testimoni, però, ha avallato questa ricostruzione). Diametralmente opposta la versione dell’ex moglie che, invece, ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex marito e dalla compagna (i due le avrebbero tirato anche delle scarpe) mentre se ne andava per i fatti suoi. Alla fine i tre sono stati accompagnati all’ospedale, i medici non hanno riscontrate lesioni su nessuno.

