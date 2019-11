Ex Ilva, Di Maio: «Costringiamo ArcelorMittal a restare», intanto Jindal sui sfila con un tweet: «Nessun interesse»

commissari dell'Ilva in amministrazione straordinaria: è stato annunciato che presenteranno una istanza all'autorità giudiziaria pugliese per chiedere la proroga del termine del 13 dicembre fissato dal tribunale per la realizzazione degli adeguamenti di sicurezza dell'Altoforno 2 sottoposto a sequestro dopo l'incidente del giugno 2015 in cui è morto l'operaio Alessandro Morricella. Lo hanno detto gli stessi commissari, Francesco Ardito, Alessandro Danovi e Antonio Lupo, in un incontro avuto ieri in Procura con il procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo.

gruppo indiano Jindal che nega attenzione per gli asset dello stabilimento di Taranto dopo la ritirata di ArcelorMittal . «Smentiamo con forza» si legge in un tweet postato sul canale Twitter del gruppo, le indiscrezioni di stampa secondo cui «Jindal Steel & Power potrebbe rinnovare il suo interesse per l'acciaieria di Taranto».Comincia con questa doccia fredda, per quanto attesa, la nuova giornata di passione sul futuro dell'acciaieria tarantina che oggi vede in campo anche i