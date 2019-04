Europee, Zingaretti: «Non escluso eurodeputati uscenti Mdp in lista»

«Non è assolutamente escluso». Nicola Zingaretti risponde così a Porta a Porta quando gli viene chiesto se sia escluso che vengano candidati nelle lista unitaria per le europee i due eurodeputati uscenti di Mdp. Ricandidatura sulla quale l'area Lotti-Guerini non è d'accordo. «Non è assolutamente escluso», risponde il segretario Pd.

IUS SOLI

Presenterete una proposta sullo Ius soli? «Credo di sì». Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ha risposto a una domanda. «Chi nasce in Italia - ha spiegato - ha diritto allo ius soli. Questa è una consapevolezza molto più diffusa di quanto si creda. Le reazioni negative non sono figlie di una comprensione del merito del problema, ma dal permanere di una condizione di incertezza che spinge le persone alle paure. Ma se si guarda alle esigenze dell'Italia in termini di pil, di crescita demografica, di persone che pagano le tasse, in realtà le persone d?accordo sarebbero molte di più».



NOMADI

«Nessuna istigazione alla violenza e guai a rivedere scene come quelle», ma quanto avvenuto a Torre Maura a Roma dimostra «un'altra incapacità di questa amministrazione di gestire questo dossier», ha detto il segretario del Pd. «È l'ennesimo caso di un dossier gestito male dall'amministrazione comunale - ha spiegato - Lo stato ha fatto passi indietro, con servizi fatiscenti, inesistenza di qualsiasi tipo di presenza pubblica. Il primo tema è ricostruire livelli di comunità fondati su un ritorno della presenza dello Stato con servizi, pulizia e civiltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA