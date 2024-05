Venerdì 24 Maggio 2024, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 12:54

Oltre la metà degli italiani fa fatica ad arrivare a fine mese. E' quanto emerge dal 36esimo rapporto Italia dell'Eurispes da cui emerge che al 57% della popolazione non è sufficiente lo stipendio. Poco più di un italiano su quattro riesce a risparmiare (28,3%) mentre il 36,8% attinge ai risparmi per arrivare a fine mese. A pesare di più sull'economia domestica sono le bollette (33,1%) e l'affitto (45,5%) che mettono in difficoltà molte famiglie, seguono le rate del mutuo (32,1%) e le spese mediche (28,3%).

Carovita

I prezzi dei beni di consumo, rileva Eurispes, «sono in aumento» per l’83% degli italiani. Secondo il rapporto, inoltre, «la maggior parte degli italiani (55,5%) ritiene che la situazione economica del paese abbia subìto un peggioramento nel corso dell’ultimo anno, per il 18,6% la situazione è rimasta stabile, mentre solo un italiano su dieci (10%) ha indicato segnali di miglioramento.Il 15,6% non sa o non ha voluto fornire alcuna risposta». Guardando al futuro, rileva Eurispes, «gli italiani sono invece cauti: per il 33,2% la situazione economica italiana resterà stabile nei prossimi dodici mesi. I pessimisti, che attendono un peggioramento, sono il 31,6%, mentre il 10,8% prospetta un periodo di crescita economica. Un quarto del campione non indica una risposta»

Istruzione

L’Italia si conferma tra i paesi più poveri d’Europa in termini educativi, con una carenza di istruzione che si perpetua tragicamente di generazione in generazione. I dati parlano chiaro: nel 2022 l’Italia si è classificata penultima tra i Paesi europei, con il 41,7% della popolazione tra i 25 e i 74 anni in possesso di un titolo di studio inferiore al diploma e solo il 18,5% laureato. Una situazione drammatica, che riflette le profonde disuguaglianze educative presenti sul territorio nazionale. La povertà educativa assume infatti diffusioni diverse tra il Mezzogiorno e il resto della penisola. Secondo i dati Isfol Plus del 2018, alcune regioni del Nord come Trentino Alto-Adige, Veneto, Piemonte e Val d’Aosta presentano una situazione simile a quelle del Meridione, con oltre il 60% della popolazione dai 19 anni in su priva del diploma.

Il divario si riflette anche nella percentuale di laureati, con punte del 35% nel Lazio e del 32,3% in Emilia-Romagna, ma quote inferiori al 20% in Sicilia e Calabria. Queste ultime due regioni detengono inoltre il triste primato delle quote più elevate di adulti con basso livello di istruzione, rispettivamente il 48% e il 44%.

Diritti civili

Nel 2024 il 66,7% dei cittadini italiani è favorevole all'eutanasia, il 65,3% approva l'eutanasia in caso di demenza senile, se indicato dal soggetto nelle proprie disposizioni anticipate, il 78,4 % sostiene la necessità di poter aderire al testamento biologico, mentre il suicidio assistito raccoglie il 47,8% dei favorevoli. Sul fronte della maternità, la fecondazione eterologa è largamente sostenuta come pratica medica (60%), mentre la possibilità di ricorrere al cosiddetto “utero in affitto” trova riscontro presso una percentuale decisamente più bassa di italiani (37,1%), lo stesso accade per l'ipotesi dell'utero artificiale (39,9%). Per quanto riguarda l'ampliamento dei diritti civili, la possibilità di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso vede favorevoli il 64,5% degli italiani, che in misura anche maggiore (il 69,3%) concorda con la tutela giuridica delle coppie di fatto indipendente dal sesso. L'adozione di bambini anche per le coppie omosessuali continua a non essere del tutto condiviso (54,5%), anche se nel tempo le posizioni favorevoli sono notevolmente aumentate nel corso degli anni (+23,4% rispetto al 2019). L'adozione anche per i single, rispetto alla stessa possibilità per gli omosessuali, trova un maggior indice di gradimento (61,5%). Il riconoscimento dei figli di coppie dello stesso sesso (adozione del figlio del partner o dei figli nati con fecondazione eterologa o con gestazione per altri, consentite all'estero) vede gli italiani favorevoli nel 58,4% dei casi.

Opere pubbliche, Reddito e Superbonus

La maggioranza degli italiani dice “no” al Ponte sullo Stretto di Messina e alla reintroduzione del Reddito di cittadinanza. Il 60,4% dei cittadini è infatti contrario alla costruzione della grande opera pubblica, il 61,2% al sostegno al reddito. Inoltre il 58,5% è contrario al prolungamento del Superbonus per l’edilizia. Il 52,7% del campione è infine contrario all’ipotesi di fissare il limite di velocità di 30 Km/h all’interno dei centri urbani.