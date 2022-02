Etna, nube di 10 chilometri dopo l'eruzione

Una nube vulcanica di circa 10 chilometri si innalza dal vulcano Etna dove si intensifica l'attività con una fontana di lava emessa dal cratere di sud-est come registrato dall'Osservatorio etneo dell'Ingv. Il centro delle sorgenti del tremore vulcanico continua a essere localizzato nell'area del cratere di sud-est a una quota di circa 2.800-2.900 metri.

«Si tratta dell'ennesima fontana di lava dal cratere di sud-est. Per adesso non vi sono differenze con le altre attività, per vedere come evolve bisogna attendere». Lo afferma all'AdnKronos il vulcanologo dell'Ingv di Catania, Mario Mattia, in merito alla visibile nube vulcanica di circa 10 chilometri che si innalza dall'Etna dove si intensifica l'attività con una fontana di lava emessa dal cratere di sud-est come registrato dall'Osservatorio etneo dell'Ingv. «L'unica novità, per così dire - aggiunge Mattia- è questa attività infrasonica della "bocca nuova" accanto al cratere di sud-est con esplosioni interne registrate dai microfoni infrasonici che noi registriamo. Per capire come evolve la situazione- ribadisce infine il vulcanologo, bisogna attendere».