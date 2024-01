Ester Palmieri uccisa da Igor Moser, chi erano: la separazione, i tre figli e l'omicidio nel fienile. Cosa sappiamo sulla coppia morta in Trentino

È morta dissanguata a causa delle ferite ricevute probabilmente da un coltello Ester Palmieri, 38 anni, la donna uccisa dal marito a Valfloriana, minuscolo comune della provincia di Trento. Lui, che poi si è tolto la vita impiccandosi, è Igor Moser, 46 anni. Secondo le prime ricostruzioni, il delitto si sarebbe verificato in tarda mattinata nel fienile di proprietà dell'uomo. La coppia aveva tre figli piccoli, in età compresa tra i cinque e i dieci anni, che, stando agli accertamenti delle forze dell'ordine non erano nell'abitazione al momento del delitto.

Uccide la fidanzata a coltellate e si impicca: choc in Trentino. Ester Palmieri e Igor Moser avevano tre bambini

Chi erano

Ester era una giovane donna molto conosciuta in zona. Nata a Cavalese e cresciuta a Valfloriana, aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme.