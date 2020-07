Esercito, l'Us Army premia ranger italiano: è il primo dei corsi internazionali per la cura dei feriti in guerra

Non è la prima volta. Anzi, per ben tre anni consecutivi, infatti, un militare italiano è risultato il migliore operatore dei corsi Nato, che si svolgono in Germania. Ma è davvero una soddisfazione tutta speciale che un Ranger italiano sia stato premiato niente meno che dall’Us Army. Si tratta del primo caporal maggiore Arturo Rio, del 4° Reggimento «Alpipar», che si è qualificato primo assoluto al corso Special operation combat medic (Socm), durante il quale gli operatori delle forze speciali internazionali vengono formati in tutto ciò che riguarda la gestione dei feriti in combattimento. Il corso formativo, della durata di 36 settimane, si svolge presso il JFK Special Warfare Center and School di Fort Bragg, a Fayetteville, nella Carolina del nord, dove si trova la sede delle forze speciali dell’Esercito americano.

Qui si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati: il primo caporal maggiore Rio ha completato con successo la selezione, il corso e tutti gli esami intermedi, che lo hanno portato a conseguire la qualifica di Special Operation Combat Medic e ad essere il primo classificato su 87 corsisti, ottenendo così un ulteriore riconoscimento dall’Esercito americano, la «Army Commendation Medal». L’Italia è tra i maggiori contributori in ambito Nato del progetto Nsocom ed in tale contesto il Comando Forze Speciali dell’Esercito è impegnato a selezionare i migliori operatori dei Reparti più inclini alla cosiddetta «medicina da combattimento», da praticare in quelle aree remote dove non vi è alcuna copertura medica, «come accaduto nel recente passato - ricorda l’Esercito - quando un Incursore del 9 Reggimento ‘Col Moschin’ ha salvato oltre 120 vite umane durante un impiego all’estero».

Ultimo aggiornamento: 19:45

