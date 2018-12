Trovati morti Massimo e Jennifer, gli escursionisti dispersi a Tarvisio

I due escursionisti triestini dispersi da martedì nella zona del Monte Lussari a Tarvisio (Udine) sono stati trovati morti. I soccorritori stanno procedendo al recupero dei corpi. Si tratta di Massimo Grassi, 41enne, e dell'amica Jennifer Bubic di 35.



I due escursionisti avevano riferito ai familiari che martedì sarebbero andati a fare una escursione in montagna nella zona del Monte Lussari a Tarvisio (Udine). Mercoledì non si sono presentati al lavoro facendo scattare l'allarme e le ricerche, avviate nel tardo pomeriggio. I soccorritori hanno individuato dapprima l'auto, una BMW nera, in località Valbruna ai Prati Oitzinger, da dove nasce una pista forestale che conduce al Monte Lussari. Ieri erano stati avvistati anche i due cani che li accompagnavano e il loro passaggio era stato ripreso da una fototrappola lungo una traccia di sentiero che a mezza costa, a un'altitudine tra i 1500 e i 1600 metri di quota, collega Sella Prasnig con la Malga Lussari, sul versante Est di Cima del Cacciatore verso la Valle del Rio Freddo. È in quella zona, dove erano state notate anche delle tracce di scivolata, che si sono concentrate le ricerche dei soccorritori. Nelle operazioni di soccorso sono stati impegnati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, le Unità Cinofile della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il Corpo forestale regionale. Perlustrazioni della zona sono state effettuate anche con l'elicottero della Protezione Civile che si è alzato in volo quando le condizioni meteo lo hanno consentito.

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA