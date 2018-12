Udine, due escursionisti dispersi sui monti: trovati i loro cani, abbaiano in un dirupo

UDINE/TRIESTE - Due escursionisti di Trieste, Massimo Grassi di 41 anni e l'amica Jennifer Bubic di 35, sono dispersi nella zona del Monte Lussari a Tarvisio ( Udine). Le ricerche sono frenetiche: uno dei loro due cani è stato notato dalle fototrappole piazzate su un sentiero passare più volte, avanti e indietro, sempre su un luogo ben preciso. I due animali, di piccola taglia, erano stati avvistati in tarda mattinata a poca distanza dall'auto, ma non si sono lasciati avvicinare dai soccorritori dirigendosi sul versante di Cima del Cacciatore attraversato da ripidi pendii e canali. I cani continuano ad abbaiare in prossimità di una traccia nera, dove i soccorritori hanno notato segni di scivolate sulla neve verso i canaloni sottostanti. Le ricerche sono ancora in corso nonostante il buio, il nevischio e il ghiaccio al suolo: sono iniziate nel tardo pomeriggio di ieri da parte della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. I due avevano riferito ai familiari che martedì sarebbero andati a fare un'escursione ma ieri non sono rientrati al lavoro. La loro automobile, una Bmw nera, è stata individuata in località Valbruna ai Prati Oitzinger, da dove nasce una pista forestale che conduce al Monte Lussari. I loro cellulari non risultano raggiungibili.



I due escursionisti erano in compagnia dei cani. E in effetti s ono stati ritrovati i due cani che accompagnavano gli escursionisti triestini: si trovavano a Prato Kober, a quota 1.075 metri, non distante dal sentiero 616 e a circa 1,5 chilometri in linea d'aria da dove è stata ritrovata l'auto degli escursionisti. Le ricerche ora si stanno indirizzando tra Sella Prasnig e la Cima del Cacciatore, dove i tecnici del Soccorso alpino e speleologico hanno individuato alcuni segni di passaggio in corrispondenza di una traccia di sentiero senza il segnavia Cai. È proprio qui che risulta l'ultimo agganciamento della cella telefonica del cellulare dei due triestini. L'elicottero della Protezione Civile sta effettuando un'ulteriore perlustrazione nell'area attorno a Cima del Cacciatore. Da poco è cominciata anche la ricerca con l'Unità cinofila molecolare dall'automobile ritrovata ai Prati Oitzinger. Secondo gli esperti delle altre Unità cinofile operative è difficile che i cani degli escursionisti, vista la stanchezza, possano ricondurre ai padroni.



I soccorritori stanno battendo tutti i ricoveri, anche quelli più lontani come il ricovero invernale del Rifugio Pellarini.



Una fototrappola ha registrato il passaggio della coppia di triestini lungo un sentiero che collega a mezza costa Sella Prasnig a Malga Lussari, tra 1.500 e 1.600 metri di quota, sul versante Est di Cima del Cacciatore verso la Valle di Riofreddo. Le immagini sono state estratte da una telecamera utilizzata per riprendere il passaggio degli animali nei boschi in collaborazione con i forestali. I due escursionisti sono stati riconosciuti dai familiari, presenti alla base operativa del Soccorso alpino e speleologico. La coppia si vede camminare solo una volta in direzione verso Malga Lussari. Le perlustrazioni continuano fino a che le condizioni meteo lo consentiranno.

Ultimo aggiornamento: 19:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA