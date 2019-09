Genova, ritrovato escursionista scomparso sulle alture di Voltri: era disperso da 10 giorni

È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l'escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in località Giutte, frazione di Mele. L'uomo è in discrete condizioni ed è stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite lunedì dopo l'allarme lanciato dal fratello che lo aveva accompagnato il 16 settembre per una escursione sopra Voltri.

L’uomo, Lorenzo Ghigliotti, abitante in via Diano Marina, a Prà, il 16 settembre era stato accompagnato dal fratello all’inizio di un sentiero da cui doveva raggiungere Punta Martin. Un’escursione che sarebbe dovuta durare alcuni giorni, tanto che l’uomo aveva portato il sacco a pelo e del cibo. Il fratello però dopo sette giorni, visto che non è mai riuscito a mettersi in contatto con Lorenzo, che oltretutto aveva lasciato il telefonino a casa, ha deciso di lanciare l’allarme ai carabinieri.



Le ricerche partite questa sera e sono coordinate dalla prefettura. Vi partecipano fra gli altri i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino. Battuti con particolare attenzione i sentieri del percorso di Giovo Piatto che da Voltri arriva sino a Punta Martin, quello che avrebbe dovuto percorrere Ghigliotti. Già altre volte in passato l’uomo era scomparso per poi ricomparire in altri luoghi, anche lontani dalla zona da dove era scomparso.

