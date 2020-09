Escursionista di 26 anni muore precipitando in un dirupo a causa della nebbia. Morto anche il suo cane

Camilla Sismondo, impiegata di 26 anni, è stata trovata morta in un precipizio sulle montagne di Limone Piemonte (Cuneo), in zona Rocca dell'Abisso. La ragazza, di Cuneo, era scomparsa da sabato pomeriggio: trovato morto anche il suo cane che era con lei nell'escursione. La giovane, probabilmente a causa della nebbia sarebbe precipitata in un crepaccio di un centinaio di metri di profondità e sarebbe morta sul colpo, come riporta La Stampa. Per ritrovarla da sabato sono stati impegnati nelle ricerche vigili del fuoco, soccorso alpino, squadre cinofile, elicotteri droni e guardia di finanza.

