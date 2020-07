Escort positiva al Covid in Sicilia, individuati 2 clienti: polizia a caccia degli altri

Una vera e propria caccia ai clienti di una escort è in corso in provincia di Ragusa, in Sicili. La polizia locale di Modica ha già individuato due uomini che avevano incontrato una giovane squillo peruviana che ha abitato nella cittadina siciliana per due settimane e che successivamente a Foligno, nel perugino, è risultata positiva al coronavirus.

Uno dei due clienti, fa sapere la polizia locale, sottoposto a tampone, è risultato negativo. Il secondo invece è stato posto in quarantena nella sua abitazione ed è stato segnalato all'Asp di Ragusa, che nella prossime ore lo sottoporrà a tampone. Le ricerche proseguono nella speranza di individuarne altri.

