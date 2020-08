"Congratulazioni per la tua patente. Fammi sapere quando sei in giro, così magari io cambio tragitto!". A guardare la classifica stilata dall'Asaps (l'associazione amici della polizia stradale) che ha rivisto e valutato i dati forniti dal ministero dei trasporti che fotografano i risultati degli esami di teoria e pratica nel Paese per ottenere la patente, c'è poco da stare allegri. A Roma, per esempio, la teoria sembra essere lo scoglio più duro per quasi un romano su due, che all'esame viene bocciato. Mentre Verona è in testa alla classifica per i bocciati alla prova su strada. E di fronte a risultati così poco ragguardevoli la prima domanda è: colpa della severità degli istruttori, o di allievi un po' troppo somari?

TELECAMERE SULLE AUTO PER LE PROVE PRATICHE

«La pubblicazione del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti anno 2018 2019 da parte del MIT, permette di analizzare in maniera approfondita i dati relativi alle statisticahe delle attivita' svolte nel 2019 per il conseguimento delle patenti di guida in Italia - spiega Giordano Biserni dell'Asaps -. Sono dati coerenti con gli anni precedenti ma che fotografano diverse realtà lungo la Penisola, con una necessità forse di meglio equilibrare gli esami di guida su tutte le province, anche con l'introduzione della tecnologia, considerati i buoni risultati ottenuti con le prove di teoria ormai completamente informatizzate». L'idea, già discussa da altri istituti, finita per ora in un cassetto, è quella di installare telecamere all'interno delle auto della scuola guida per verificare l'andamento della prova pratica, un po' come avviene per la revisione dei veicoli che oggi rimane registrata in video per eventuali verifiche successive.

Nel 2019 i candidati che hanno sostenuto esami sono stati 1.942.083 di cui 1.874.108 con le scuole-guida (96,50%) e 67.975 da privatisti (3,50%). In Italia i promossi che hanno conseguito la patente sono stati 1.484.279 (76,43%), bel 457.804 invece i bocciati (23,57%): che tradotto significa che un candidato su 4 non ha superato l'esame. Le regioni con il più alto numero di candidati iscritti sono state la Lombardia (308.170), la Campania (203.611) e il Lazio (186.292). Ed ecco il primo risultato che fa discutere: se vent'anni fa la percentuale di superamento era di quasi l'80 per cento, nel 2019 tale percentuale si è abbassata al 76%. La regione con la più elevata percentuale di bocciati è risultata essere il Trentino Alto Adige (30,05%),seguita dalla Liguria (28,15%) e dalla Toscana (25,99%). Mentre le regioni migliori sono risultate quelle del sud con la Puglia (solo il 17,82% di inidonei), seguita da Sicilia (17,94%) e Calabria (18,82%).



Dando uno sguardo alle province si nota che Verona è quella con la percentuale più elevata di bocciati (36,81%): un candidato su 3 non supera l'esame. Seguono Ravenna (34,41%) e Cagliari (33,07%). A Messina, invece, solo il 14,36% dei candidati non supera l'esame, a Enna il 14,70% e a Lecce il 15.07%. Ai primi dieci posti tra le migliori province, infatti, ci sono solo province del Sud Italia.

Asaps ha poi analizzato i dati sull'esame di teoria, verificando che nelle regioni del Nord il 32,26% non supera l'esame con i quiz, rispetto al 36,10% del Centro, al 32,09% del Sud e al 29,27% delle Isole, con una generale omogeneità tra le diverse aree geografiche. In Italia gli idonei ai quiz informatici sono stati 663.795 (67,20%) mentre i bocciati 323.964 (32,80%).

La provincia con il maggior numero di bocciati alla teoria - spiega Asaps - è Roma (41,80%), seguita da Massa Carrara (39,25%) e da Livorno (39,12%) Mentre i migliori candidati alla teoria li troviamo a Sondrio (21,57% di bocciati), Ragusa (24,02%) e Vicenza (24,48%).

GLI ESAMI DI GUIDA

«La situazione però diventa quasi da record elaborando solo gli esami di guida - spiega Asaps -, con una difformità tra Nord e Sud d'Italia che necessita di interventi da parte del Ministero dei Trasporti per dare un riequilibrio tra le diverse province italiane».

In Italia i promossi all'esame di guida sono stati 820.484 (85,98%) mentre i non idonei 133.840 (14,02%).

La Sardegna ha avuto ben il 27,82% di inidonei nella guida, seguita dal Trentino Alto Adige con il 25,03% e dalla Liguria con il 24,44% A Verona è stata riscontrata la massima severità da parte degli istruttori ministeriali con il 37,28% degli inidonei con ben 7.008 bocciati su 18.797 candidati, seguita da Ravenna con il 35,17% e da Pistoia con il 30,13%. In Molise solo il 3,24% è stato bocciato, il 3.30% in Puglia e il 3,33% in Campania.

Ad Enna solo l'1,11% è risultato inidoneo alla guida (31 su 2.794), a Foggia l'1,61% (157 su 9.742) e a Potenza il 2,15% (104 su 4.848).

DONNE PEGGIO DEGLI UOMINI

«All'esame di guida in Italia gli uomini idonei sono stati 469.170 (88,37%) quelli inidonei 61.736 (11,63%) - continua Asaps -, mentre le donne che hanno superato la prova pratica sono state 313.711 (82,08%) contro le 68.492 (17,92%).

Province peggiori per inidonei esami teoria e guida (in %)

Province migliori per inidonei esami teoria e guida

Province peggiori per inidonei solo esame teoria

36,81RAVENNA 34,4133,07MANTOVA 31,5631,16TRENTO 30,5430,33BELLUNO 30,2430,14BOLZANO 29,5514,36ENNA 14,7015,07TARANTO 15,0815,30BRINDISI 15,9415,95CATANZARO 17,7517,94ORISTANO 18,35 ROMA 41,80MASSA CARRARA 39,2539,12SAVONA 37,8037,?6RIETI 37,7537,18MANTOVA 36,9036,14VERONA 36,13(IN%)37,28RAVENNA 35,1730,13GENOVA 29,6928,11(IN%)1,11FOGGIA 1,612,15MESSINA 2,272,8533,07TRENTO 30,5430,14GENOVA 29,6129,55FIRENZE 29,4428,44MILANO 27,5026,66TRIESTE 26,5726,35L'AQUILA 23,5322,93BOLOGNA 22,3921,55ANCONA 21,2519,80POTENZA 18,3618,22CAMPOBASSO 17,9417,75