Esame Dna, smascherati autori furti di 18 anni fa: indagini dei Ris su due episodi nel vicentino

Sabato 31 Luglio 2021, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 14:22

I presunti responsabili di due furti commessi anni fa in provincia di Vicenza (Veneto) sono stati smascherati grazie all'esame del Dna. Gli espisodi, compiuti a Monticello Conte Otto e Costabissara, risalgono rispettivamente al 2003 e al 2006. Dagli accertamenti condotti dal Nucleo Operativo di Thiene e dal Ris di Parma, si è riuscito a individuare a due persone: un uomo, H.M., 51 anni, di origine rom, domiciliato in un campo nomadi di Vicenza, e una donna, D.A (60), di origine sinti, residente nella terraferma veneziana.

Il primo colpo avvenne a fine estate del 2003 quando a Monticello un ottantenne ha aperto le porte di casa a una donna che, con il pretesto di farsi offrire un bicchiere d'acqua, lo distratto rubandogli alcune centinaia di euro e fuggendo con un complice. Nella notte del 6 dicembre 2006 un gruppo di ladri era riuscito ad entrare nella Fonderia artistica «Angelo Balbo» di Costabissara rubando lastre di acciaio del valore di 50 mila euro.

Le prime indagini sul secondo episodio avevano portato a individuare e denunciare uno degli autori, J.R., 54 anni, di origine serba. Sulle due scene del reato erano state recuperate tracce di sangue e impronte, lasciate verosimilmente dai malviventi. Gli specialisti del Ris che sono giunti alla loro identificazione attraverso la comparazione nel database nazionale. I due sono stati denunciati alla Procura di Vicenza per i reati di concorso in furto aggravato.