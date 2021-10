Ercolano, uccisi 2 giovani incensurati: scambiati per ladri dal proprietario di una villetta. Giuseppe e Tullio, chi sono le vittime

Venerdì 29 Ottobre 2021, 09:38 - Ultimo aggiornamento: 15:46

Choc a Napoli. Due giovani di 26 e 27 anni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco ad Ercolano. Si tratta di due incensurati: Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Gli investigatori escludono l'ipotesi di un agguato di camorra. A sparare sarebbe stato il propriatario di una villetta.

Una delle ipotesi al vaglio è che siano stati scambiati per due ladri in procinto di compiere un furto. Secondo una prima ricostruzione i due giovani - si tratta di due studenti - erano in una autovettura quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. La zona dove è avvenuto il fatto - accaduto la scorsa notte intorno all'una - è abbastanza lontana dal centro di Ercolano ed isolata. I carabinieri stanno eseguendo i primi rilievi e stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Non si esclude che i due giovani fossero di ritorno da una partita di calcetto o dall'abitazione di alcuni amici.

A sparare, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il proprietario di una abitazione alla periferia di Ercolano. L'uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente. La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti.

I vicini - «Intorno alle 1.30 ho sentito quattro o cinque colpi di arma da fuoco e ho pensato che fossero fuochi di artificio, anche perchè qui in zona spesso c'è l'usanza di accendere fuochi». Così Sofia, una donna che abita, in via Marsiglia ad Ercolano, dove la scorsa notte due giovani sono stati uccisi perchè scambiati, molto probabilmente, per ladri. «Subito sirene e forze dell'ordine sul posto e mi sono spaventata molto», aggiunge la donna dicendo che la la zona è abbastanza tranquilla.

I nomi - Si chiamavano Giuseppe Fusella (26 anni) e Tullio Pagliaro, 27 anni, entrambi senza precedenti, i due giovani uccisi la scorsa notte in via Marsiglia. I due erano di Portici. Chi ha aperto il fuoco è Vincenzo Palumbo, 53 anni, un autotrasportatore. Vive in una villetta in via Marsiglia con moglie e una figlia. A quanto si apprende l'uomo ha esploso colpi con un'arma legalmente detenuta. Palumbo ha subìto un furto di una autovettura a settembre di quest'anno. Le salme dei due giovani sono al Secondo policlinico di Napoli.