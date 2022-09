Ferrara, studenti Erasmus non trovano una casa: «Abbiamo dovuto dormire in stazione»

Senza casa. Studenti e studentesse spagnole Erasmus in Italia non trovano alloggio a Ferrara. Le testimonianze a El Mundo di diversi giovani confermano un disagio diffuso. Il sogno degli studi europei si è trasformato in un incubo per oltre 70 universitari. La città dell'Emilia-Romagna conta circa 132.000 abitanti e non si trovano appartamenti liberi.

Studenti Erasum senza casa, otto in una stanza

Vicky Palacio, ha 21 anni, è riuscito ad affittare per qualche giorno tramite Airbnb e che deve partire domani. «Ha una sola stanza e all'inizio eravamo in tre, ma ora ne abbiamo otto perché non permettiamo a nessuno di dormire per strada», spiega. «Ci sono persone che stanno nei campeggi, persone che stanno negli hotel, c'è gente che sta negli ostelli con una stanza e sei letti e c'è gente che è venuta e ha preso un ostello per quattro giorni, quei quattro giorni sono passati e devono trovare altra gente che li accolga».

Flaminio, movida choc: coltellate davanti al pub. Rissa davanti al Molo Zero, ferito un 19enne

Perché non trovano un posto

«Quelli della Rai ci hanno detto che questo sta accadendo perché l'Università di Ferrara ha offerto 3.000 posti in più del dovuto ed è per questo che ci sono così tanti studenti per strada. La città ha 100.000 abitanti e non può ospitare così tante persone. Lì sono persone che stanno parlando con gli avvocati per intentare una causa per aver offerto più posti di quanto dovrebbero», dice.

Caro-affitti a Ferrara: gli studenti Erasmus dormono in stazione pic.twitter.com/MqfOMH7N46 — andrea (@peterkama) September 21, 2022

La risposta dell'Erasmus​

Di fronte a questa situazione, spiega l'Erasmus, stanno cercando di trovare un alloggio nelle città vicine. «Martedì siamo andati a Firenze e al ritorno abbiamo avuto problemi con il treno e abbiamo dovuto dormire alla stazione di Bologna. Eravamo in 14 persone. C'è gente che è dovuta andare in un ostello a Venezia, che è un'ora e una mezza di distanza, quindi il viaggio per andare all'università sarà di tre ore andata e ritorno ogni giorno».

Giovani da tutto il mondo in crisi

La situazione non riguarda solo gli studenti spagnoli. «Ci sono anche studenti di qui, dell'Italia, del Sudamerica, di tutto il mondo, inglesi, francesi... Non abbiamo molte speranze ma nell'intervista alla televisione italiana e al quotidiano di Ferrara, che è arrivata anche noi, abbiamo abbiamo chiesto, per favore, di aprire un centro sportivo per noi. Abbiamo anche parlato con Cáritas per aprire qualcosa per noi, un rifugio o altro. È terribile, ma è l'unica cosa che ci è venuta in mente, la situazione è disperata».