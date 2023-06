Eolie, collisione tra aliscafo e barca a vela: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata alle Eolie.un aliscafo della Liberty Lines, Calypso, ha avuto una collisione con una barca a vela, a bordo della quale c'erano una bambina con i due genitori. Lo scontro è avvenuto nelle acque tra Salina e Lipari per cause ancora sconosciute. La compagnia di navigazione siciliana precisa che «non ci sono vittime, né feriti». «La famiglia è stata, immediatamente, soccorsa da un aliscafo di Liberty Lines per trasportarla a Lipari - spiegano dalla dirigenza -. Resa disponibile da subito un'ambulanza pronta ad accompagnare la signora in ospedale». È stato, già, riunito il comitato di sicurezza per l'accertamento delle cause della collisione.