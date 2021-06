Torino, cadavere di uomo ritrovato in una cantina: ucciso con una coltellata in testa

Domenica 27 Giugno 2021, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 20:29

Il corpo senza vita di un uomo 52 anni, Enrico Pellegrini, è stato ritrovato nel pomeriggio nella cantina di un'abitazione del centro di Torino, in via Principi d'Acaja 36. La vittima è stata trovata con un coltello piantato in un occhio. Sono in corso accertamenti tecnici scientifici sulla scena del crimine da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dell'Arma.

A dare l'allarme, secondo quanto si è appreso, sarebbe stato il padre, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto col figlio. Il ritrovamento oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco sono entrati nel suo appartamento e, successivamente, nella cantina. A ucciderlo, sempre secondo le prime informazioni, sarebbe stata una coltellata a un occhio.

La morte risale a qualche giorno fa

Potrebbe risalire a qualche giorno fa la morte del 52enne trovato in una cantina del centro di Torino, non lontano alla stazione di Porta Susa, con un coltello piantato nel bulbo oculare. È quanto sospettano i carabinieri, che con il medico legale stanno effettuando i rilievi del caso. Il cadavere era riverso supino al centro della stanza. La cantina era chiusa e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, su richiesta dei carabinieri, per sfondarla. La vittima abitava da solo in un appartamento dello stesso stabile. L'uomo trovato morto nella cantina dello stabile di via Principi d'Acaja, a Torino, in cui viveva da solo è Enrico Pellegrini, 52enne disoccupato. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dal pm Delia Boschetto.