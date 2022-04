Malore alla guida per Enrico Della Puppa: dirigente di basket si schianta e muore sul colpo a Mestre

Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio - 5 aprile - in zona Favaro Veneto all'altezza di via Vallenari a Mestre: è deceduto un 57enne.

Il mortale intorno alle 16, la vittima è il noto dirigente Enrico Della Puppa che era alla guida di un furgone in direzione Mestre centro. Come si vede dalle telecamere del vicino distributore, è uscito di strada all'improvviso schiantandosi contro una utilitaria, la Smart di una 26enne di Mestre, Y. D. R., ferita ma in modo non grave.

Subito sul posto Suem e polizia locale ma non c'era più niente da fare. Probabile che il 57enne sia morto per un malore prima dell'incidente. Dalla Puppa era sposato e oltre alla moglie lascia 3 figli che vivono a Favaro.

Il lutto del basket veneto

La pallacanestro veneta piange la scomparsa di Enrico Dalla Puppa, dirigente dello Junior Basket Leoncino. Alla famiglia di Enrico, alla società e a tutti gli amici e parenti giunga il fraterno abbraccio del mondo della pallacanestro regionale.

Enrico era direttore sportivo della società che milita nel campionato di serie C Gold.