Juventus, incidente per Eniola Aluko: la calciatrice si ribalta con la 500, è in ospedale

Paura per Eniola Aluko, attaccante della Juventus femminile, è finita in ospedale dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale sulla tangenziale Sud di Torino. Poco prima dello svincolo di corso Francia, a Rivoli, l'attaccante della Juventus donne, acquistata dal Chelsea nel giugno 2018, si è ribaltata a bordo di una Fiat 500 finendo contro un'altra auto. I controlli sanitari hanno escluso ferite per l'atleta e per il conducente dell'altra vettura coinvolta nello schianto. Per consentire i soccorsi ed effettuare i rilievi del caso, la polizia stradale ha chiuso al traffico due corsie. Sul posto anche i vigili del fuoco e il 118.

Ultimo aggiornamento: 22:25

