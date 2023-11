Energia, nuovi rialzi in vista dell’inverno. La diplomazia del gas alla ricerca di equilibrio. In arrivo MoltoEconomia

La domanda non è tanto se il gas basterà, ma che prezzo avrà per l’Italia l’inverno che verrà. Dopo i rialzi di settembre e ottobre, i prezzi di luce e metano potrebbero andare fuori controllo, con l’aggravarsi della crisi in Medio Oriente e il rischio di minare le nuove forniture all’Europa di gas naturale liquefatto. Sullo scacchiere internazionale la diplomazia del gas è alla ricerca di un equilibrio. Di certo tra i modi per salvare la bolletta c’è il contenimento dei consumi di luce e gas, come gli italiani hanno saputo fare lo scorso anno. E questa volta? Parte da qui MoltoEconomia, inserto giovedì 2 novembre in edicola (e disponibile online) con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Manovra, poi. Si parte dalla Nadef per delineare uno scenario di medio-lungo periodo. La legge di Bilancio prevede per il prossimo anno significativi impegni di spesa a favore di lavoratori e contribuenti, ma dal 2025 vira verso la prudenza. Dal mondo delle imprese, l’intervista a Giovanni Tamburi – fondatore, presidente e amministrato delegato di Tip, società con investimenti in oltre 30 aziende (tra cui Moncler, Alpitour, Ovs) – che traccia un’analisi del momento economico e punta al futuro: «La priorità è far crescere le nostre partecipate».

TECNOLOGIE

Il focus sulla digitalizzazione racconta di un gap (l’Italia è al 18esimo posto nel mondo) che si può recuperare e che può spingere il Pil. Si può rilanciare proprio dalle imprese: nei processi aziendali hanno raggiunto un buon livello lo scambio di informazioni elettroniche e l’utilizzo dei Big data e dei servizi in cloud. E ancora imprese: in vista delle Olimpiadi, il Made in Italy è già nel medagliere. Dal Gruppo Mondo che fornirà la pavimentazione delle piste di atletica per Parigi 2024 a Castiglione che realizzerà le piscine, ecco le aziende leader nel mondo dello sport.