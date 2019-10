Ruby, Emilio Fede evita il carcere. I giudici: «In cella sarebbe sottoposto a un'enorme sofferenza»

Ruby, Emilio Fede ai domiciliari: niente cella, dunque per il giornalista 88enne, «perché in carcere sarebbe sottoposto ad un'enorme sofferenza». Deve scontare la pena in «detenzione domiciliare», dunque, Emilio Fede condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell'avvocato Salvatore Pino.

