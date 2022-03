Malore improvviso per Emilio De Luca, muore il pilota di karting prima della gara: aveva 34 anni

Dramma a Trapani. Un pilota di 34 anni di Alcamo, Emilio De Luca, è morto ieri dopo essere stato colto da malore mentre era in attesa di partecipare a un trofeo regionale di karting. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale, dove poco dopo è deceduto. L'uomo, colto da arresto cardiaco, era tra gli organizzatori e partecipava alla seconda prova regionale di karting in corso nel circuito di Castellammare del Golfo, nel Trapanese.

La gara di karting è stata annullata. Profondo cordoglio è stato espresso dal sindaco Nicolò Rizzo e da tutta l'amministrazione comunale. «La comunità è profondamente addolorata - dice il sindaco Rizzo-. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari di Emilio de Luca, organizzatore e giovane pilota del trofeo, purtroppo deceduto, esprimendo profondo cordoglio e dispiacere».