Emilia Romagna, sui mezzi pubblici occupazione piena dei posti. In piscina distanze minime

In Emilia Romagna dal 26 giugno 2020, riprende il trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti per il settore del trasporto pubblico regionale/locale: in deroga ai precedenti divieti, è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere. E’ quanto dispone un’ordinanza formata dal presidente della regione Stefano Bonaccini.

Per le piscine le misure ivi previste in merito al distanziamento nelle vasche e aree pertinenti nonché nel solarium sono sostituite con misure di distanziamento minime nelle vasche e aree pertinenti nonché nel solarium e tra le attrezzature rese disponibili nelle distese, fermo restando che deve in ogni caso essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

