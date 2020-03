Coronavirus, emergenza case di riposo: in una struttura parmense dieci morti e il 50% del personale infetto

Dieci ospiti deceduti e il 50% del personale malato di coronavirus. Accade nella Casa Residenza per anziani “Don Prandocchi Cavalli” di Sissa Trecasali (Parma) dove l'epidemia si tocca con mano. Lo denuncia il sindacato Usb .

sostenere che il contagio abbia potuto, nel giro di pochi giorni, causare la morte di nove persone (oggi il decimo) e trovarsi con metà del personale in malattia. Questo significa che è possibile escludere (al di là della mancanza dei dispositivi di protezione, male endemico in tutta Italia) che ci sia stata una tempestiva attivazione delle misure di prevenzione e contenimento dei soggetti malati. Ma i primi sintomi a quando risalgono? È stato fatto subito il tampone a verifica del contagio? Sono state messe in atto le necessarie procedure di contenimento all’interno della struttura a tutela degli ospiti e degli operatori? Sono stati fatti i tamponi a tutto il personale e agli ospiti della struttura?

comunicato della ASP "Distretto di Fidenza" firmato dal presidente del cda Massimiliano Franzoni non risponde a nessuno dei quesiti: il richiamo alla condivisione con AUSL e il sindaco di Sissa-Trecasali delle valutazioni sui fatti della Casa di Riposo, in quanto diretti “gestori” della struttura,

è una sorta di autoassoluzione priva di riflessione critica sull’operato. Rivendichiamo il diritto alla completezza e trasparenza delle informazioni

E quello delle case di riposo è un dramma senza fine:a Quinzano in provincia di Brescia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono morti 18 anziani. Cinque nelle ultime 24 ore. Uno solo dei decessi però è stato accertato essere riconducibile al Covid -19 perché è l'unico paziente al quale è stato fatto il tampone.

La tristezza per non essere riusciti a proteggerli è un sentimento che accomuna tutti noi all'interno della struttura

ha detto il presidente della casa di riposo, Luca Laffranchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A noi pare incredibileDomande del sindacato secondo il quale il