Famiglia Orlandi: «Perché ossa collegate a scomparsa Emanuela?»

LEGGI ANCHE «Chiederemo alla Procura di Roma e alla Santa Sede in che modalità sono state trovate le ossa e come mai il loro ritrovamento è stato messo in relazione con la scomparsa di Emanuela Orlandi o Mirella Gregori. Il bollettino emesso ieri sera dalla Santa Sede fornisce poche informazioni».LEGGI ANCHE Emanuela Orlandi, la Procura di Roma indaga sul ritrovamento di ossa in un edificio del Vaticano

Lo ha detto Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi, la ragazza scomparsa a Roma nel 1983, in riferimento al ritrovamento di ossa in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA