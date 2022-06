Elisabetta Molaro uccisa a Codroipo con decine di coltellate dal marito: usata lama di 27 cm. Si stavano separando, in casa i figli

Un coltello da cucina lungo 27 cm e decine di coltellate al collo e al torace. Una furia omicida che non ha lasciato scampo a Elisabetta Molaro, 40 anni di Udine, morta per mano del marito Paolo Castellani, 44, mentre i due figli di 8 e 4 anni dormivano nella stanza accanto. La tragedia si è consumata ieri notte, intorno alle 2 del mattino, nella villetta familiare in cui la coppia viveva a Codroipo (Udine). Dopo il delitto l'uomo si è dato alla fuga. Fermato dai Carabinieri poche ore dopo in una zona di campagna, ha confessato questo pomeriggio alle 15:00 durante l'interrogatorio.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto IL CASO Il caso LE AGGRESSIONI Trans trovato morto LA CONFESSIONE Elena Del Pozzo com'è morta, il racconto choc DONNE MORTE Donne uccise in Italia: Lidia è la vittima numero 38

Il delitto al termine della lite

Alla Procura di Udine, l'uomo ha ammesso la propria responsabilità e ricostruito in maniera dettagliata i momenti precedenti e successivi all'evento delittuoso. La donna quella sera era uscita con un'amica ed era rientrata tardi. Ne era scaturita una lite al termine della quale l'uomo avrebbe afferrato il coltello e sferrato i colpi mortali. Dopo l'omicidio è scappato in auto, raggiugnendo una zona in campagna, nei pressi del fiume Sella dove verrà rintracciato dai Carabinieri dopo qualche ora, seminudo e in stato confusionale e con alcune lesioni alle mani. Nella stessa zona è stata ritrovata dai Vigili del Fuoco l'arma del delitto: un coltello da cucina di 27 cm.

Dopo l'arresto nella casa circondariale di Belluno, durante l'interrogatorio nel pomeriggio del 15 giugno, alla presenza del proprio legale, l'uomo ha confessato l'omicidio. Nei prossimi giorni la Procura della Repubblica di Udine avvierà l'iter per la richiesta di convalida del provvedimento restrittivo.

La coppia si stava separando

Lui, commesso in un negozio, lei agente assicurativa Paolo Castellani e Elisabetta Molaro avevano due figlie, una di 8 e una di 4 anni (che ora sono state affidate ai nonni). Secondo le prime informazioni però non erano un matrimonio felice e si stavano separando.

Doppio femminicidio a Vicenza, Lidia aveva ricevuto una lettera anonima: «Stai attenta»

Roma, tenta di uccidere la compagna (ricoverata in codice rosso): arrestato 53enne al Tuscolano