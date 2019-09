Elisabetta Gregoraci, disavventura nella notte: «Sono al buio in mezzo alla Statale»

Disavventura notturna per Elisabetta Gregoraci. Dopo una serata di lavoro a Castel di Sangro, la showgirl è rimasta bloccata sulla statale per un guasto all'auto su cui viaggiava: «Io amo profondamente il mio lavoro, però qualche volta possono capitare degli imprevisti - ha raccontato la Gregoraci su Instagram - Questa sera ero a Castel di Sangro per una serata, stavo rientrando su Roma e alle ore 1.48 si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a prendere. A parte lo spavento per il fatto che ci eravamo fermati in mezzo alla statale al buio dove non c’era nessuno, insomma mi sono spaventata».

Nonostante lo spavento iniziale, Elisabetta Gregoraci ha aggiornato in tempo reale i propri follower sugli sviluppi della sua sforunata serata: «Voglio ringraziare Nicola che è venuto a salvarmi! Grazie che mi porterai più o meno salva a casa». Dopo essere rimasta ferma al buio nel bel mezzo della statale, le disavventure della Gregoraci non sono però finite: «Io non sono ancora arrivata - si è lamentata la showgirl - l’autista ha sbagliato strada dieci volte. Sto sclerando, spero solo di arrivare sana e salva a casa».