Mercoledì 12 Giugno 2024, 21:33

dal nostro inviato

SAVELLETRI (BRINDISI) «Chiedete all’Ambasciatrice», «Questo lo può sapere soltanto l’Ambasciatrice», «su questo ci sta lavorando l’Ambasciatrice». Non si fa che parlare di lei dentro e fuori da Borgo Egnazia: di Elisabetta Belloni. È arrivata nella super-masseria pugliese con tanti dossier formato pdf (così tanti che non ha avuto neppure il tempo per un tuffo nella meravigliosa piscina dove sguazza Ginevra, la figlia di Giorgia), sarà lei a redigere le 30 pagine di dichiarazione finale del G7, a lei si rivolgono i leader e i loro assistenti per dare un senso al summit ed è lei (vietato chiamarla Elly perché Elly è un’altra) che Meloni ha voluto come super-sherpa, come tutrice e animatrice, come alfa e omega di questo appuntamento cruciale che soltanto una donna sapiente e pratica come lei G7 può maneggiare senza timore. Ora dirige il servizio segreto italiano, il Dis, ma in passato ha risolto, da numero uno dell’unità di crisi della Farnesina, talmente tante situazioni difficilissime in giro per il mondo dall’Iraq all’Afghanistan che, dice chi lavora nel suo team (dove insieme a lei comandano le donne), «questo vertice, che pure è importantissimo, per lei è quasi un lavoretto». Insomma, non esageriamo. Perché Belloni prende tutto molto sul serio.

Trasuda serietà, sobria ed elegante. La trovano somigliante nello stile addirittura a Grace Kelly. Ha la postura da civil servant trasversale (lavorava con Gentiloni, piace a sinistra ma Meloni le ha affidato tutto e si dice «orgogliosa di non avere una matrice politica») e ha un dna gesuitico ben vissuto e mai rinnegato avendo studiato al liceo del Massimo, proprio come Draghi che le ha affidato il Dis, prima donna a ricoprire questo incarico delicatissimo. Già la maniera in cui si veste è un segno distintivo. Predilige le giacche bianche, non rigidamente squadrate magari da maestrina (non lo è neppure lontanamente) ma morbide e iper-dialoganti. E per l’occasione ne ha portate tre o quattro di queste giacchette leggere, assicura chi l’ha potuta vedere in queste ore in masseria, dove la sua war room è a due passi dall’appartamento-ufficio di Meloni nella meravigliosa location del G7.

LA RISERVATEZZA

Le due super-lady del super-evento, ognuna secondo il proprio ruolo naturalmente, sono loro: Giorgia & Elisabetta. La quale da diplomatica che viene da lontano (ma non è affatto anziana) parla fluentemente cinque lingue, oltre all’italiano, l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, e in più sa qualcosa dell’idioma indiano per aver frequentato tanto quel Paese (lo conosce come le sue tasche) sia per interesse culturale sia per impegni di lavoro e con Modi, oltre che con Zelensky (di Belloni, molto di Belloni il dossier Ucraina al centro di questo G7), è lei a interloquire e a trattare. In quasi tutti i bilaterali di Meloni nelle prossime ore, Belloni è la sherpa ammessa e attiva. Non è ciarliera, sennò non guiderebbe il servizio segreto.

Ma con chi in questi giorni la sta intercettando, si sta facendo sfuggire una notazione piccola ma significativa: «L’Italia può dire la sua perché sa dire la sua». Questa la sua linea di condotta: l’interesse nazionale nell’interesse generale. Ed evviva Elisabetta, verrebbe da dire. Se non fosse che lei, appunto per il suo mestiere di diplomatica (avete presente la sproloquiante semi-grillina Elena Basile? L’opposto!) e di responsabile dei servizi segreti, non ama l’enfasi. «Questo è un bellissimo lavoro collettivo», dice infatti al suo staff nella riservatezza più totale di Borgo Egnazia. E il fatto che, invece della masseria, avrebbe potuto abitare in questi giorni il Quirinale (la candidarono per il Colle, prima del bis di Mattarella, Conte e Salvini ma Renzi la fermò) è un particolare che a lei sembra non interessare. Si definisce «istituzionale» e le istituzioni si possono servire in qualsiasi ruolo. Anche quello da Commissario europeo. Si dice di lei che Meloni vorrebbe mandarla a Bruxelles come Alto rappresentante per la politica estera oppure come titolare del nascente commissariato per la Difesa, che però probabilmente andrà a un polacco (visto che Putin infuria da quel lato). Ma Belloni la problem-solver, la Miss Wolf in linguaggio tarantiniano, non fa caso alle voci. «Per favore, non fate pettegolezzi», è una delle sue frasi predilette.