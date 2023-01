Elisa Scaletti morta a 21 anni in un'incidente: ha perso il controllo dell'auto e si è schiantata contro un albero

Si chiamava Elisa Scaletti la giovane vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in Valtellina, in territorio di Villa di Tirano, in provincia di Sondrio. Aveva 21 anni. Ricoverato in ospedale, ma non in pericolo di vita, un amico 19enne in auto con lei. Il veicolo sul quale viaggiavano si è schiantato, dopo le 2, contro un albero sulla strada provinciale numero 24. Elisa risiedeva a Villa di Tirano. Sul posto per i rilievi di legge i carabinieri di Tirano con i Vigili del fuoco per i soccorsi e la rimozione del veicolo.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, Elisa avrebbe perso il controllo dell'auto finendo fuori strada ed andando a sbattere contro l'albero. Inutile il rapido intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l'elisoccorso. Per la ragazza, rimasta incastrata nelle lamiere, purtroppo non c'è stato niente da fare. Non gravi le ferite riportate dall'altro passeggero.

Chi era Elisa Scaletti

La famiglia Scaletti è molto conosciuta a Villa di Tirano. Il sindaco del Comune in provincia di Sondrio, Franco Colombin, ha manifestato il suo dolore per questa giovane vita spezzata: «Non ci sono parole per una tragedia così grande - ha detto secondo quanto riferisce "Il Giorno" -. Queste sono notizie che non si vorrebbero mai sentire. Ho un figlio che ha un anno in più di Elisa e non oso immaginare il dolore che sta provando ora la famiglia Scaletti. Conosco bene la mamma di Elisa, Monica, è stata consigliera d'opposizione con una lista civica quando ero vice sindaco e anche durante il mio primo mandato, fino al 2021. Una persona sempre corretta e leale al di là delle posizioni politiche. Non ho ancora avuto il coraggio di vedere la famiglia, lo farò nei prossimi giorni. Intanto come amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore».