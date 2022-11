Elicottero scomparso tra le isole Tremiti e Foggia: a bordo 7 persone e 2 bambini. Chi sono i passeggeri

Scomparso un elicottero executive dell'Alidaunia con a bordo 7 persone (due i piloti e due i bambini): il velivolo, decollato alle 9.20 da San Nicola di Tremiti ha perso poco dopo i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena, in provincia di Foggia. Il volo dura poco più di 20 minuti per coprire i 70 chilometri di distanza tra l'arcipelago e lo scalo "Gino Lisa" di Foggia: un tragitto dunque assai breve e preoccupa il vuoto totale di comunicazione fra i piloti e la torre di controllo. L'area della ricerche, finora senza esito, è quindi molto ristretta e il fatto che non ci siano ancora avvistamenti non lascia intendere buone notizie. Oltre metà del volo avviene su terra, ma per adesso si ritiene che l'elicottero possa essere precipitato in mare.

A bordo, oltre ai due piloti, un medico della zona e una famiglia di turisti sloveni: marito, moglie e due bambini.

Elicottero scomparso dopo il decollo da Foggia

Le condizioni meteo questa mattina non erano ottimali, pioggia e schiarite con venti moderati da nord ovest, ma la visibilità era buona: nulla che potesse impensierire i piloti dell'elicottero. Il meteo è poi peggiorato proprio quando sono iniziate le ricerche.

Le ricerche sono effettuate dei vigili del fuoco sia a terra sia con un elicottero di Pescara.

La compagnia

L'Alidaunia offre più collegamenti collegamenti tra Foggia e le isole Tremiti, a volte con scalo a Vieste soprattutto nella stagione estiva. Per i residenti i prezzi sono ridotti grazie a contributi regionali: il costo per un adulto a tratta è di poco più di 30 euro.

La compagnia, che ha una flotta di dieci velivoli alcuni in versione executive, assicura anche il servizio di eliambulanza per il 118 di alcune Regioni e il sostegno alla Protezione civile.