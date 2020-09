San Giorgio a Cremano, la nonna del sindaco vota a 104 anni: «Voglio bene a mio nipote»

A 104 anni si è recata alle urne accompagnata dai familiari. Lei è Margherita Rusciano, la nonna del sindaco Giorgio Zinno di nuovo in corsa per la fascia tricolore a San Giorgio a Cremano (Napoli). Questa mattina la "nonnina", classe 1916, è andata ad esprimere il suo voto nell'Istituto comprensivo "Don Milani-Dorso". «Ho votato mio nipote cinque anni fa e pensavo di non tornare più al voto» ha detto l'elettrice più anziana di San Giorgio a Cremano «E invece sono ancora qui con lui. Gli auguro il meglio. Gli voglio bene»

