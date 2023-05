Comunali, primo sindaco eletto a Castelmagno (Cuneo): Alberto Bianco primo cittadino con 29 voti

Il Comune di Castelmagno, in provincia di Cuneo, ha un nuovo sindaco: si tratta del rappresentante della lista «Per il futuro di Castelmagno» Alberto Bianco con una percentuale di voti ottenuti pari al 64% con 7 seggi assegnati. Tanto? Quanto basta per essere eletto al primo turno. I voti infatti sufficienti alla sua elezione sono 29.

I risultati

È stato rieletto il sindaco uscente Alberto Bianco (Per il futuro di Castelmagno) a Castelmagno, in provincia di Cuneo, il paese più piccolo andato al voto in questa tornata delle amministrative.



Cinquantatré abitanti, famoso per il celebre formaggio che ne porta il nome, Castelmagno ha visto sfidarsi tre candidati sindaco.

Il primo cittadino uscente Alberto Bianco (Per il futuro di Castelmagno), Piergiorgio Donadio (Orizzonte Castelmagno) già alla guida del municipio dal 2015 al 2018, e Sagjonevo Kulari (Castelmagno Tricolore).

Bianco è stato confermato con 29 voti (64,44%) mentre Donadio ha ottenuto 16 voti ( 35,56%) e nessun voto è andato a Sagjonevo Kulari.