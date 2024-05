Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Si avvicina il weekend elettorale dell'8-9 giugno con quasi 17 milioni di italiani chiamati ad eleggere i rappresentanti locali di oltre 3700 Comuni (3.715 su 7.896, il 47%), oltre a tutti i cittadini maggiorenni che dovranno scegliere gli eurodeputati. Impegno extra per i piemontesi, chiamati a rinnovare anche le cariche regionali. Nell’elenco dei Comuni coinvolti ci sono 29 capoluoghi di Provincia, di cui sei di Regione: Bari, Cagliari, Campobasso, Firenze, Perugia, Potenza. Particolarmente coinvolti il Piemonte con 801 Comuni al voto, il Veneto con 309 e la Toscana 185.

Ma è nelle grandi città - dove al primo turno serve il 50% dei voti più 1 per essere eletti - che si gioca la partita più grande tra i partiti. Da una parte c'è il centrodestra unito ovunque, a conferma di una intesa che si sviluppa pure nelle amministrazioni locali. Dall'altra il centrosinistra, che in alcune città si presenta frammentato e sposa progetti diversi e affronta una competizione interna per arrivare al ballottaggio. In tre grandi centri (Bari, Firenze e Potenza) Pd e M5s corrono divisi, mentre negli altri tre sono alleati, e il centro dell'ex Terzo Polo non sempre a supporto del campo largo. Tanto che in alcune città (Renzi a Firenze) ha un proprio candidato, in altre (Potenza) appoggia direttamente il candidato di centrodestra.

FIRENZE

Dieci i candidati a Firenze dopo 10 anni di amministrazione targata Dario Nardella, ora eurocandidato. Il PD (con Sinistra, +Europa, Azione) senza ricorrere alle primarie ha puntato sull’ex assessore Sara Funaro. La decisione ha provocato la rottura con Italia Viva, non un dettaglio a Firenze. I renziani hanno così scelto l'ex vicepresidente regionale Stefania Saccardi. Faranno concorrenza al Pd anche Cecilia Del Re, ex assessore della giunta Nardella che correrà da sola., e il M5S, che sostiene Lorenzo Masi, consigliere comunale uscente. La sinistra radicale ha scelto invece Dmitrij Palagi. Di queste divisioni proverà ad approfittare Eike Schmidt, l'ex direttore degli Uffizi sostenuto da tutto il centrodestra. L'obiettivo è strappare il ballottaggio e replicare l'exploit di Guazzaloca nel 1999, unico sindaco di centrodestra eletto a Bologna nel dopoguerra.

BARI

Si profila uno scenario simile a Bari, altra città reduce da un doppio mandato di centrosinistra sotto Antonio Decaro. Gli scandali che hanno coinvolto alcuni esponenti del centrosinistra e le ipotesi di scioglimento del comune per mafia hanno spaccato la coalizione: il M5S ha scelto in solitaria l'avvocato Michele Laforgia in contrapposizione all'ex deputato Vito Leccese, scelto dal Pd. Proverà ad inserirsi Fabio Romito, il candidato appoggiato dal centrodestra e da varie liste civiche. Anche qui, conferma Antonio Tajani, l'obiettivo è il ballottaggio: «Siamo convinti di arrivarci perché la sinistra è divisa. Abbiamo un candidato sindaco che, come quello che ha vinto a Brindisi, è stato capace di allargare i confini del centrodestra. Questo dimostra che si può aggregare anche al di là della nostra coalizione per governare bene una città come Bari».

CAGLIARI, POTENZA, PERUGIA

A Cagliari, malgrado siano cinque i candidati (tre donne), si prevede un classico testa a testa: Alessandra Zedda per il centrodestra e Massimo Zedda per il centrosinistra, che punta al successo già al primo turno. A Campobasso sarà sfida a tre: per il centrodestra Aldo De Benedittis, per il campo largo Marialuisa Forte e il civico Pino Ruta. Campo largo diviso anche a Potenza, dove è assente il simbolo del Pd. Qui il centrodestra ha allargato il perimetro della coalizione ad Azione e Italia Viva, provando a replicare l'esperimento vincente che ha portato alla conquista della Regione ad aprile.

Più compatta la coalizione a Perugia, con Pd, M5s, Verdi, Sinistra e Azione a sostegno di Vittoria Ferdinandi. Quattro gli avversari, tra cui Margherita Scoccia del centrodestra.