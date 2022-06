Elena Del Pozzo, la mamma ha risposto alle domande del gip: oggi l'autopsia. Ha avuto un complice? Cosa sappiamo

Martina Patti, la 23enne accusata dell'omicidio della figlia Elena del Pozzo di 5 anni ha affrontato oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip per la convalida del fermo.«Per evitare strumentalizzazioni posso riferire unicamente che si è svolto l' interrogatorio e il giudice si è riservato sull'ordinanza di convalida. La mia assistita ha riposto alle domande. Non posso aggiungere dettagli di nessun tipo. I punti oscuri saranno oggetto di approfondimento investigativo anche alla luce delle dichiarazioni che sono state fatte». Lo ha affermato l'avvocato Gabriele Celesti, uscendo dal carcere di Catania.

APPROFONDIMENTI L'INCHIESTA Due ore al telefono dopo il delitto LE PAROLE Il padre: «Martina è un mostro, ma non è... CATANIA Cosa non sappiamo ancora? ITALIA Foto

L'autopsia sul corpo della bimba sarà eseguita nel pomeriggio, alle 16, nell'ospedale Cannizzaro di Catania.

Elena Del Pozzo, due ore al telefono dopo il delitto: «La madre cercava aiuto»

L'arma e il luogo del delitto: i punti oscuri

Sono tanti i punti ancora da chiarire attorno all'uccisione della piccola Elena, la bimba di 5 anni, per mano della madre, Martina Patti, la 23enne da due giorni rinchiusa nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l'accusa di omicidio premeditato, pluriaggravato e occultamento di cadavere. Va ancora chiarito, in primis, se la donna abbia agito da sola o con la complicità di altre persone che potrebbero avere aiutato Martina nell'esecuzione del delitto, cosi come non vi è chiarezza sul luogo dell'omicidio della bambina che la mamma, per bocca del suo avvocato difensore, ha detto di aver ucciso sul terreno del ritrovamento del cadavere all'interno di 5 sacchi di plastica. Manca anche l'arma del delitto, che i carabinieri ritengono un coltello da cucina.

Nei prossimi giorni, in tal senso, è in programma il sopralluogo all'interno della casa nelle campagne di Mascalucia da parte dei militari del Ris. Intanto per oggi si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia del corpicino della piccola Elena, che potrebbe far 'ulteriore lucè sulle modalità del diletto.