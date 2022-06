Elena Del Pozzo, per ucciderla più di 11 coltellate. L'autopsia: non è morta subito

La piccola Elena Del Pozzo non è morta subito. Per ucciderla la madre l'ha colpita almeno undici volte e con un'arma compatibile con un coltello da cucina, che ancora non è stato ritrovato. Uno solo è stato letale perché ha reciso i vasi dell'arteria succlavia. Sono questi, si apprende da fonti della Procura, i primi esiti dell'autopsia eseguita ieri sulla bambina uccisa dalla madre, Martina Patti, che ha confessato il delitto.

Dalle risultanze dell'autopsia sono arrivati dettagli che hanno chiarito meglio l'orario del delitto. La morte della bambina sarebbe avvenuta dopo più di un'ora dal pasto che la bimba aveva consumato a scuola intorno alle 13.