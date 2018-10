Omicidio Elena Ceste, il legale del marito Buoninconti: «Ci opporremo alla distruzione delle prove»

L'avvocato Giuseppe Marazzita, legale di Michele Buoninconti, condannato per l'omicidio della moglie Elena Ceste, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1. L'avvocato ha dichiarato: «Oggi ci è stata notificata l'ordinanza con la quale il tribunale di Asti, su richiesta della Procura, ha ordinato la confisca e la distruzione di tutti i reperti e di tutte le prove che riguardano il processo per la morte di Elena Ceste».

«Ovviamente ci opporremo a questa decisione. In prospettiva noi abbiamo intenzione di svolgere nuove investigazioni per una richiesta di revisione», ha svelato il legale di Buoninconti, che è stato condannato a 30 anni di reclusione. Riteniamo che non ci sia ragione per distruggere le prove, per cancellare ciò che è memorizzato negli hard disk - ha sottolineato l'avvocato Marazzita - Questa notizia ci lascia perplessi. Eliminare delle prove non è mai un fatto positivo».

