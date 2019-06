Chiede elemosina al semaforo, multato 768 volte non le paga: Daspo di tre anni per il "boss" degli accattoni

Ha raccolto una "collezione" di 768 sanzioni amministrative per un totale di 37mila euro, come se fosse stato multato tutti i giorni per due anni di fila, che non ha mai pagato e per questo è stato espulso da Verona per tre anni. Protagonista un 62enne dell'est Europa.

Ora la Questura ha emesso a suo carico il divieto di tornare in città per almeno tre anni, visto il suo comportamento inottemperante. Il provvedimento, notificato dalla Polizia municipale, prevede anche la segnalazione all'autorità giudiziaria nel caso l'uomo venga fermato nuovamente sul territorio veronese.

Nonostante le multe, le decine di ordini di allontanamento, i Daspo urbani emessi dalla Questura e le denunce penali per inottemperanza, il cittadino comunitario senza lavoro e senza fissa dimora continuava a tornare ai semafori. Ma non solo, aveva messo in piedi anche una rete di "professionisti", suoi connazionali, che in maniera molesta chiedevano l'elemosina sulle strade cittadine.

