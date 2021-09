Eitan rapito, il nonno indagato per sequestro di persona aggravato. Lo zio: «Anche la nonna è complice»

Lunedì 13 Settembre 2021, 09:43 - Ultimo aggiornamento: 12:55

Sequestro di persona aggravato dalla minore età di Eitan: è questo il reato per il quale la procura della Repubblica di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Shmuel Peleg, il nonno che sabato scorso ha portato con sé in Israele il nipotino Eitan Biran, unico sopravvissuto della sua famiglia nella tragedia del Mottarone. Lo avrebbe prelevato dall'abitazione della zia paterna nell'ambito di una visita concordata per poi spostarsi in Israele grazie a un primo spostamento in auto (a noleggio) e poi con un volo privato da Lugano per Tel Aviv. L'uomo, ex militare israeliano, continua a ripetere, come gli altri familiari materni tra cui la zia Gali Peleg che è in Israele, che non avrebbe commesso «un rapimento» ma che avrebbe agito per il bene del piccolo. Peleg è assistito dai legali Sara Carsaniga, Paolo Sevesi e Paolo Polizzi. Nell'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Mario

Venditti, si scava anche su presunte complicità di altre persone nel blitz che ha portato al presunto rapimento.

«La nonna ha partecipato al rapimento»

La nonna materna di Eitan, Etty «era in Italia ed è parte del rapimento». Lo ha detto in un'intervista alla radio israeliana 103 Fm Or Nirko, marito di Aya Biran affidataria in Italia del piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone. «Sostiene di essere rientrata in volo in Israele il giorno prima, questo a quanto pare per non essere esposta alla accusa di complicità», ha aggiunto. «Abbandonerò la lotta legale solo dopo che i rapitori - ha proseguito - saranno finiti in carcere. L'unica cosa che ci interessa è il bene del bambino». Or Nirko - che ha parlato alla radio subito dopo Etty Peleg, intervistata dalla stessa emittente - ha poi aggiunto di «non credere che Eitan arrivi a comprendere di essere stato stato rapito. Mi immagino che la famiglia materna lo abbia persuaso che lui è tornato in una vacanza e che non sappia del reato compiuto a suo danno. Potete immaginarvi come ci sentiamo», ha concluso.

Il governo di Israele: il bimbo va restituito

Le autorità israeliane dovranno probabilmente «restituire» al suo tutore legale in Italia il piccolo Eitan Birain, unico sopravvissuto della sua famiglia nella tragedia del Mottarone. Un parere legale del governo israeliano emesso da esperti dei ministeri degli Esteri e della Giustizia ha infatti sottolineato che portare Eitan Biran in Israele, contro la volontà del suo tutore legale, costituisce probabilmente un rapimento, secondo quanto riportato da Channel 12 News.

Il documento afferma che la mossa messa in atto dal nonno materno di Eitan ha violato la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, una legge adottata da Israele nel 1991. Secondo la legge, le autorità israeliane devono fare tutto quanto in loro potere per restituire il ragazzo al suo tutore legale in Italia il prima possibile. Il tutore legale di Eitan, Aya Biran-Nirko, la sorella residente in Italia del defunto padre del bambino, ha presentato denuncia alla polizia italiana affermando che il bambino è stato rapito dal nonno materno.

I legali del nonno: «Ha agito d'impulso»

«Dopo essere stato estromesso dagli atti e dalle udienze e preoccupato dalle condizioni di salute del nipotino, ha agito d'impulso». Lo spiegano i legali Sevesi, Carsaniga, Polizzi, che rappresentano Shmuel Peleg. «Ci impegneremo - scrivono - perché vengano riconosciuti i diritti della famiglia materna, dopodiché confidiamo che Shmuel ritorni ad avere fiducia nelle istituzioni Italiane e ci impegneremo in tal senso».

La legale della zia: attiviamo Convenzione Aja

A Pavia intanto in Tribunale è arrivata l'avvocato Cristina Pagni, uno dei legali di Aya Biran, zia paterna e tutrice legale di Eitan: «Vado a parlare col giudice tutelare - ha spiegato - per attivare la Convenzione internazionale dell'Aja» che riguarda gli aspetti civili delle sottrazioni internazionali di minori. La convenzione dell'Aja del 1980 prevede di assicurare il rientro del minore presso l'affidatario e il paese di residenza nei casi di sottrazione internazionale. La famiglia paterna di Eitan fa valere il provvedimento del Tribunale di Pavia che aveva confermato nei mesi scorsi la nomina di Aya come tutrice legale del bambino. Giudice che aveva anche disposto la riconsegna del passaporto israeliano del piccolo che era in possesso del nonno Shmuel Peleg.

Lo stesso Tribunale aveva ordinato l'11 agosto il divieto di espatrio del bambino che sarebbe potuto avvenire solo con l'accompagnamento o l'autorizzazione della tutrice. «Pavia è la sua casa, Eitan è cittadino italiano», ha detto Aya Biran, preoccupata anche per la sua salute fisica e psicologica. Proprio grazie a quel passaporto il nonno sarebbe riuscito ad uscire dall'Italia in auto, dopo aver prelevato il bimbo dalla casa di Aya per una visita programmata, e a prendere col bambino un volo privato dalla Svizzera fino in Israele.

Salvini: assurdo ci si faccia scappare bimbo

«Che ci si faccia scappare, con un sequestro, un bimbo che ha sofferto e che ha perso i genitori è veramente assurdo. È evidente che in Italia ci sia un problema di sicurezza e di controlli»: a dirlo ad Assisi, è stato Matteo Salvini. «I bimbi - ha aggiunto - non si prendono con l'inganno o la violenza, spero che si trovi al più presto una soluzione, grazie anche ai rapporti eccellenti che il nostro Paese ha da sempre con Israele»