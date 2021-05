Mottarone, Eitan al risveglio: «Dove sono mamma e papà?». Il bimbo è stabile

«Dove sono mamma è papà?». Il piccolo Eitan è sveglio e «chiede dei suoi genitori». Il bambino di 5 anni è l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, «ma la zia gli resta sempre vicino». Lo rendono noto i sanitari dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. Le condizioni del piccolo, che «è sveglio» e ha accanto anche la nonna, sono «stabili, ma la prognosi resta riservata». «Il torace è ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo - precisano -. Per questa ragione il bimbo rimane in Rianimazione ancora qualche giorno».

Funivia Mottarone, i corridori del Giro d'Italia devolvono il montepremi al piccolo Eitan e ai familiari delle vittime

Premi del Giro d'Italia devoluti a Eitan

I premi in denaro assegnati nella 19/a e terz'ultima tappa odierna del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, da Abbiategrasso (Milano) all'Alpe di Mera/Valsesia (Vercelli) verranno devoluti al piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone. La corsa di oggi sarebbe dovuta transitare sulla salita che si affaccia sul Lago Maggiore ma, dopo la tragedia di domenica, su richiesta della Regione Piemonte e del ministero dei Trasporti, l'organizzazione della corsa rosa ha deciso di modificare il percorso. La cifra complessiva che verrà devoluta è di poco inferiore ai 40 mila euro.

L'elmetto dai vigili del fuoco

«Vigili del fuoco vicini al piccolo Eitan, l'elmo con il suo nome glielo abbiamo mandato dal personale sanitario dell'ospedale Regina Margherita di Torino dove è ricoverato. Forza Eitan, siamo tutti con te»: lo scrivono i vigili del fuoco sul loro account twitter, dove postano la foto dell'elmo per il piccolo sopravvissuto alla strage della funivia. I vigili hanno anche preparato delle magliette con il nome del bambino e l'immagine di Grisù, il draghetto che voleva fare il pompiere.

Medaglia al valore

«Come componente della Speciale Commissione per il conferimento delle onorificenze al valore e al merito civile in rappresentanza del Senato della Repubblica e del suo Presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati, mi farò immediatamente interprete e promotore della proposta del Presidente Antonio Tajani per il conferimento di una Medaglia d'Oro al merito civile alla memoria di Amit Biran che con il suo abbraccio paterno ha salvato la vita al piccolo figlio Eitan, unico superstite della tragedia della funivia di Mottarone». Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Giro (FI).

