«Dove sono mamma e papà?», le prime parole di Eitan dopo il risveglio. Il bimbo è stabile

Il piccolo Eitan è sveglio e «chiede dei suoi genitori». Il bambino di 5 anni è l'unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone, «ma la zia gli resta sempre vicino». Lo rendono noto i sanitari dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove è ricoverato. Le condizioni del piccolo, che «è sveglio» e ha accanto anche la nonna, sono «stabili, ma la prognosi resta riservata». «Il torace è ancora contuso e la situazione addominale non permette ancora di rialimentarlo - precisano -. Per questa ragione il bimbo rimane in Rianimazione ancora qualche giorno».

