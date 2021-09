Eitan rapito e portato in Israele, indagata anche la nonna

Martedì 14 Settembre 2021, 09:00

Anche Etty Peleg, ex moglie di Shmuel Peleg e nonna materna del piccolo Eitan, è indagata per il sequestro del bambino di 6 anni. Un bambino dunque diviso tra due famiglie, la sua stessa famiglia. A tre giorni dall'arrivo in Israele, di Eitan, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, si sa pochissimo. Un viaggio che la zia Aya invece ha da subito bollato come «un rapimento», sporgendo denuncia.

Eitan rapito, il nonno indagato per sequestro di persona aggravato. Lo zio: «Anche la nonna è complice»

Eitan portato in Israele, la zia: «È italiano, resti qua con noi»

L'unico particolare che filtra è che Eitan sarebbe in cura nel prestigioso ospedale Sheba di Ramat Gan, sobborgo chic di Tel Aviv, non lontano da Ramat Aviv, altro quartiere residenziale della città, dove vive Etty Peleg, la nonna materna di Eitan. Ed è stata lei a rivelare che il piccolo è in cura. Non prima di aver negato, in un'intervista alla radio israeliana 103 FM, che si sia trattato di un rapimento.