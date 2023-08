Educatore arrestato per violenza sessuale su una 14enne, gli abusi durante un ritiro spirituale a Rimini

Ennesimo caso di violenza sessuale nei confronti di un minore. Ci troviamo a Rimini. I genitori di una ragazzina di 14 anni avevano affidato la figlia a un educatore. Il motivo? Farle trascorrere un ritiro spirituale a Rimini, in preparazione della Pasqua. Ed è proprio in quell'occasione, secondo gli inquirenti, che sarebbe avvenuta la violenza sesssuale. Il 52enne autore dell'ignobile gesto è il responsabile provinciale di Gioventù Studentesca «Don Giussani» di Reggio Emilia, che fa riferimento a Comunione e Liberazione.



Da sottolineare che l'arrestato è anche membro dei Memores Domini, un'associazione laicale cattolica i cui membri vivono i precetti di povertà, castità e obbedienza sotto l'egida del movimento. Poche ore fa, il 52enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo si trovava a casa con i suoi genitori quando è stato ammanettato.

Le indagini

La ragazzina di 14 anni sarebbe l'unica ad aver ricevuto attenzioni particolari dall'educatore. Non vi sarebbero stati, infatti, secondo gli investigatori, episodi analoghi nel gruppo di ragazzi che hanno frequentato gli incontri di preghiera e i ritiri spirituali con l'educatore. Secondo quanto emerge dalle indagini, inoltre, si sarebbe trattato di una relazione di qualche mese ed esclusiva tra l'uomo e l'adolescente.

La difesa

Nel frattempo, il gip del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in seguito alle indagini dei carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto procuratore Davide Ercolani. L'educatore, di 52 anni è difeso dall'avvocato Liborio Cataliotti. «Al momento posso solo dire che qualche settimana fa per conto del mio cliente ho presentato alla Procura di Rimini e a quella di Reggio Emilia, secondo le prescrizioni di legge, un'istanza per conoscere se a suo carico vi fossero delle indagini pendenti perché aleggiava questa ipotesi. Poi è arrivata l'ordinanza di custodia cautelare».